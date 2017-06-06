Житель Владивостока вырвал из рук женщины деньги в магазине

Мужчина отправился отбывать наказание в колонию строгого режима

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Артема, которая сообщила, что неизвестных похитил у нее деньги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 56-летнего раннего судимого жителя Владивостока, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Установлено, что потерпевшая приобрела в магазине продукты питания. Когда женщина передавала деньги для расчета, злоумышленник вырвал купюру из рук и скрылся.

Сообщается, что ранее житель Владивостока привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Из мест лишения свободы освободился в мае 2016 года.

Суд подсудимого виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.