Подводный субботник прошёл на Русском острове

Ахлёстышева в порядке

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Водолазы очистили бухту Ахлестышева от мусора. Теперь прибрежная зона для отдыхающих не представляет никакой опасности. Хотя, по мнению дайверов, море в этой части Русского острова и так не отличалось своей загрязненностью. А вот берег – оставляет желать лучшего. Добровольцы собрали почти тонну отходов, оставленных туристами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.