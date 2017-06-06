Водолазы очистили бухту Ахлестышева от мусора. Теперь прибрежная зона для отдыхающих не представляет никакой опасности. Хотя, по мнению дайверов, море в этой части Русского острова и так не отличалось своей загрязненностью. А вот берег – оставляет желать лучшего. Добровольцы собрали почти тонну отходов, оставленных туристами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Подводный субботник прошёл на Русском острове
Ахлёстышева в порядкеВладивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.
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