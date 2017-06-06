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С августа в Приморье начнет действовать упрощенный визовый режим

Правительство утвердило правила оформления и въезда
Фото: gorod.lv Фото: gorod.lv
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Правила оформления электронных виз и въезда в страну иностранцев на основании этих виз утвердило Правительство России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИНТЕРФАКС Россия. Документ подготовило Минвостокразвития. Стоит отметить, что ранее такого механизма не было, и появится он впервые на Дальнем Востоке.

Напомним, что получить визу могут граждане 18 стран: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония. Для получения необходимо заполнить специальную анкету на сайте МИД. В течение четырех дней будет дан ответ. Плюс ко всему на руках у гражданина должен быть загранпаспорт и билеты во Владивосток. Первоначально прилететь в Приморье можно будет на 8 дней. 

Новый механизм выдачи электронных виз будет вводиться поэтапно с 1 августа. 

Планируется, что введение упрощенного визового порядка повысит инвестиционную привлекательность ДВФО и расширит деловые контакты.

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