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8 канал

Арт-фестиваль детского творчества прошёл во Владивостоке

"Город больших надежд"
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Арт-фестиваль «Город больших надежд» собрал юных горожан и их родителей в сквере Суханова, который на время стал площадкой для детского творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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