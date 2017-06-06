Арт-фестиваль детского творчества прошёл во Владивостоке

"Город больших надежд"

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Арт-фестиваль «Город больших надежд» собрал юных горожан и их родителей в сквере Суханова, который на время стал площадкой для детского творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.