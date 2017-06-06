Арт-фестиваль «Город больших надежд» собрал юных горожан и их родителей в сквере Суханова, который на время стал площадкой для детского творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Арт-фестиваль детского творчества прошёл во Владивостоке
"Город больших надежд"Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.
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