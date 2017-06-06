"Мередианы Тихого" 2017 года откроет французская актриса Фанни Ардан

Сюрпризы кинофестиваля

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В этом году традиционный для Владивостока кинофестиваль Меридианы Тихого отмечает 15-летний юбилей. В преддверие международного события, организаторы раскрыли некоторые его тайны. Хотя уже несколько лет жители просят перенести открытие в привычную обстановку кинотеатра «Океан», оно все же пройдет 9 сентября вновь в Театре оперы и балета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.