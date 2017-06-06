В этом году традиционный для Владивостока кинофестиваль Меридианы Тихого отмечает 15-летний юбилей. В преддверие международного события, организаторы раскрыли некоторые его тайны. Хотя уже несколько лет жители просят перенести открытие в привычную обстановку кинотеатра «Океан», оно все же пройдет 9 сентября вновь в Театре оперы и балета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Мередианы Тихого" 2017 года откроет французская актриса Фанни Ардан
Сюрпризы кинофестиваляВладивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
09:33, 06 июня 2017 Игорь Пушкарев: "Год спустя"
Тема недели
10:42, 05 июня 2017 Приморские продукты для здоровья и красоты
День здорового питания
18:09, 03 июня 2017 В честь дня защиты детей во Владивостоке вышли на ринг самые юные боксеры Приморья
Защищай себя сам
14:28, 03 июня 2017 Железнодорожники Владивостока напоминают о правилах на переезде
территория опасности
11:01, 03 июня 2017 По "делу охранников" Андрея Пушкарева вынесен приговор
Условный срок
15:58, 02 июня 2017 Радио VBC собрало для детей с онкологией коробку храбрости
Неравнодушные жители наполнили коробу храбрости
14:05, 02 июня 2017 «8 канал» устроил праздник для детей!
Традиция, которая дарит счастье ребятам