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8 канал

Игорь Пушкарев: "Год спустя"

Тема недели
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Год без главы. Как изменился Владивосток за этот период? И насколько продвинулось следствие в деле Игоря Пушкарева – наша Тема Недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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