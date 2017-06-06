Тема недели

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Год без главы. Как изменился Владивосток за этот период? И насколько продвинулось следствие в деле Игоря Пушкарева – наша Тема Недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.