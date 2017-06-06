Год без главы. Как изменился Владивосток за этот период? И насколько продвинулось следствие в деле Игоря Пушкарева – наша Тема Недели, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Игорь Пушкарев: "Год спустя"
Тема неделиВладивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.
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