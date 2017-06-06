Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 июня

21:04 Во Владивостоке ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения Фото

17:40 В Приморье автомобиль угодил в кювет Фото

17:29 Во Владивостоке наказали более 100 таксистов за неделю Эксклюзив

17:19 Во Владивостоке задержали 20 пьяных водителей Эксклюзив

17:08 Во Владивостоке на газонах сеют траву Фото

16:46 Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии