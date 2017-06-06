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Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 июня 08:47, 06 июня Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 июня (Адреса)
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Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Аллилуева ул.3,

Байкальская ул.4,

Баляева ул.25,

Башидзе ул.10, 12, 14, 16,

Восточный пр-кт.18А,

Земляничная ул.11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 15Б,

Изюбриевая ул.1, 8, 9,

Красного Знамени пр-кт.38, 42,

Пятнадцатая ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16Г, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 6, 8, 9, 7,

Русская ул.11А, 15,

Татарская ул.10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8,

Четырнадцатая ул.54,

Читинская ул.4,

Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55,

Яблоневая ул.11А, 69Г, 82, 84, 9А, 73, 1А, 71А, 92

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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