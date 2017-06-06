Часть Владивостока останется без света сегодня, 6 июня

Сегодня, 6 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Аллилуева ул.3,
Байкальская ул.4,
Баляева ул.25,
Башидзе ул.10, 12, 14, 16,
Восточный пр-кт.18А,
Земляничная ул.11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 15Б,
Изюбриевая ул.1, 8, 9,
Красного Знамени пр-кт.38, 42,
Пятнадцатая ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16Г, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 6, 8, 9, 7,
Русская ул.11А, 15,
Татарская ул.10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8,
Четырнадцатая ул.54,
Читинская ул.4,
Шевченко ул.59А, 85А, 57, 55,
Яблоневая ул.11А, 69Г, 82, 84, 9А, 73, 1А, 71А, 92
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.