Во Владивостоке сегодня туман и морось

В крае без осадков

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...27 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, утром местами туман, морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 13...15 °C. В пригороде до +19°C. Температура воды в Амурском заливе 13°C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха 22...24 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 18...20 °C.