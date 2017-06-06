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Общество

Во Владивостоке сегодня туман и морось

В крае без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 июня, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 12...27 °C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке переменная облачность, утром местами туман, морось. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха 13...15 °C. В пригороде до +19°C. Температура воды в Амурском заливе 13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха 22...24 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха 18...20 °C.

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