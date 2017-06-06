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Политика и экономика

Глава Яковлевского района избран в Приморье

До избрания новый руководитель муниципалитета занимал должность директора партизанского филиала «Примтеплоэнерго»
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Яковлевском районе завершилась процедура избрания нового руководителя муниципалитета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.Большинством голосов депутатов местной Думы сегодня, 5 июня, избран Николай Вязовик.

Как сообщили в департаменте внутренней политики, все кандидаты на должность главы прошли жесткий отбор в два этапа – проверку документов и собеседование.

«Третий и самый важный этап – голосование депутатского корпуса. Сегодня большинство поддержало кандидатуру Николая Вязовика», – отметили в ведомстве.

До избрания новый руководитель муниципалитета занимал должность директора партизанского филиала «Примтеплоэнерго». Имеет высшее профессиональное образование, женат, воспитывает двух дочерей.

Напомним, 7 марта 2015 года в силу вступили поправки в закон «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края».

В 2015 году на конкурсной основе избраны главы Артема, Шкотовского, Партизанского, Ханкайского, Черниговского, Михайловского и Красноармейского муниципальных районов. В 2016 году – Анучинского, Кировского, Октябрьского и Пожарского районов, Находки и Спасска. В этом году избраны главы Артема, Арсеньева и ЗАТО Фокино.

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