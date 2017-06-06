Администрация Владивостока подготовила предложения по созданию в столице Приморья комфортной городской среды при участии японских компаний

Среди проектов, призванных сделать Владивосток более комфортным, – продолжение реализации проекта «Берег здоровья»

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает вести работу по подготовке проектов развития Владивостока, которые будут представлены уже на текущей неделе на заседании Российско-Японской рабочей группы – VI диалога по вопросам инфраструктурной политики «Quality Infrastructure Dialogue».

На совещании, которое состоялось сегодня, 5 июня, под руководством исполняющего обязанности главы Владивостока Константина Межонова, приняли участие первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, первый заместитель главы администрации Константин Лобода, заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский, заместиетль главы администрации Сергей Черкасов, руководители профильных управлений.

Среди проектов, призванных сделать Владивосток более комфортным, – продолжение реализации проекта «Берег здоровья» вдоль побережья Амурского залива, создание парковой зоны с культурно-просветительскими элементами «Японский сад» (такие уголки японской культуры могут появиться сразу в нескольких районах Владивостока), строительство многоэтажных парковок, создание новых парков, скверов, набережных, зон отдыха и реконструкция уже имеющихся (экологический каркас города). Специалисты администрации Владивостока разрабатывают также предложения для внедрения системы автоматизации управления дорожным движением («умные светофоры») для устранения транспортных заторов.

«Мы провели большую подготовительную работу по каждому проекту, разработали ряд конкретных предложений, которые готовы обсудить с японскими коллегами, - отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов. – В дальнейшем нам предстоит совместно выработать стратегическое представление о развитии территории Владивостока, механизмы достижения этих целей».

Леонид Вильчинский отметил также, что помимо внедрения автоматизированной системы управления потоками автотранспорта может быть проведена работа по замене изношенных труб тепло- и водоснабжения – с помощью современных японских технологий и при содействии специалистов из Страны восходящего солнца.

Напомним, что сделать Владивосток комфортным для жизни городом с помощью японских специалистов и японских технологий предложил Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в ходе встречи с Президентов РФ Владимиром Путиным. В декабре прошлого года российский Фонд единого института развития в жилищной сфере и японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» подписали договор о реализации проекта развития Владивостокского городского округа. Мастер-план, который предположительно представят в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме, определит приоритеты при формировании комфортной городской среды и вектор ее развития.