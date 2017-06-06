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15 июня состоится "прямая линия" с Владимиром Путиным

Вопросы будут приниматься с 08:00 4 июня до окончания программы
Фото: ullica.ru Фото: ullica.ru
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Ежегодная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на четверг 15 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт Кремля.

Начнется прямая линия с Владимиром Путиным в 12:00 ( время мск). Транслировать ее будут телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Первый». Также ее трансляцию проведут радиостанции «Мая», «Вести FM» и «Радио России».

В пресс-службе Кремля рассказали, что задать свой вопрос главе государства желающие смогут по телефону, либо отправив СМС или ММС-сообщение на номер 0-40-40. Но отправить сообщения на эти номера можно только с телефонов российских операторов связи. Также вопросы можно будет оставлять через сайт moskva-putinu.ru или специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое доступно в онлайн-магазинах AppStore и GooglePlay. В этом году пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут не только отправить текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Вопросы будут приниматься с 08:00 4 июня до окончания программы. Самые интересные из них и прозвучал в ходе прямого эфира. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Для звонок из-за границы будут работать номера телефонов +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Традиционно в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

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