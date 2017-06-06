Легальный дрифт жители Владивостока увидят в предстоящее воскресенье

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать спортсменов

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 11 июня, во Владивостоке на автодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап открытого чемпионата города по автомногоборью Drift Street Legal - 2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Начало квалификации гонщиков - в 12 часов, парных заездов - в 14 часов.

Побороться за звание чемпиона по дрифту DSL во Владивосток приедут пилоты со всего Дальнего Востока. Участие в соревнованиях примут более 30 гонщиков в двух классах - Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты).

Как отмечают организаторы, выполнять трюки с использованием автомобилей на улицах города не безопасно. Для этого во Владивостоке и существует картодром «Змеинка», где можно тренироваться, а на чемпионате Drift Street Legal - испытать свои силы. Для зрителей будет организована бесплатная парковка на территории картодрома, а также фудкорд и, конечно же, море дыма и зрелищного дрифта.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей города поддержать спортсменов. Вход для зрителей бесплатный. Аккредитация для СМИ прилагается.