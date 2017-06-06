Во Владивостоке объявлены лауреаты знака «Молодежный вектор -2017»

Список

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В администрации города Владивостока объявили лауреатов знака «Молодежный вектор - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующий список утвердил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов. 25 молодых людей от 14 до 30 лет, которые внесли значительный вклад в развитие города, получат денежное поощрение и памятный знак.

Лауреатами знака в 2017 году стали:

ФИО Текущая деятельность кандидата 1. Александрова Кристина специалист отдела экологического просвещения «Приморского океанариума» 2. Андронов Вячеслав Олегович курсант 5 курса ТОВВМУ им. С.О. Макарова; заместитель руководителя Военно-исторического центра «Морская душа» 3. Баженова Марина Алексеевна менеджер координационного образовательного центра ««Мой Океан» Приморский край» Всероссийского детского центра «Океан» 4. Будянская Софья Максимовна ученица 8А класса лицея информационных технологий ДВФУ; видео-оператор и танцор-исполнитель в серии из более 100 танцевальных видео-уроков «Полезности» и «Base Is»; преподаватель ритмики, координации и жонглирования в танцевальной студии «Пластик-А» 5. Виноградова Александра Сергеевна педагог дополнительного образования муниципального центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков 6. Гилёва Галина Сергеевна менеджер проектов Приморского краевого дома молодежи 7. Гладченко Вероника Владимировна студентка 2 курса ДВФУпо специальности «медицинская биохимия» 8. Егорцева Александра Александровна студентка 1 курса ВГУЭС по специальности «государственное и муниципальное управление»; участница движения «Стриж»; волонтер в проекте «Волонтер Приморья» 9. Загибалова Ульяна Александровна студентка Школы экономики и менеджмента ДВФУ по специальности «торговое дело (маркетинг)»; куратор участников онлайн-ярмарки подарков «Мандарин-маркет»; журналист городского интернет-журнала «Владивосток – 3000» 10. Заря Глеб Александрович ученик школы № 76 11. Захаров Илья Георгиевич главный специалист МКУ «Молодежный ресурсный центр» 12. Ким Владимир Евгеньевич руководитель проектного и производственного направления компании Men’s Hands; руководитель студии онлайн вещания Midnight Studio; организатор киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge, член регионального отделения федерации киберспорта России 13. Кобесова Есения Евгеньевна руководитель волонтерского клуба «Стриж» Дворца детского творчества г. Владивостока 14. Козак Вера Тарасовна специалист «Центра волонтеров ВГУЭС» 15. Кропачев Илья Андреевич студент 4 курса по специальности «лечебное дело в сухопутных войсках» ТГМУ Минздрава России; участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 16. Кульжинская Александра Олеговна студентка 3 курса по специальности «педиатрия» ТГМУ Минздрава России; координатор отделения общественного движения «Волонтеры-медики» ТГМУ Минздрава России; руководитель «Ассоциации молодых стоматологов» 17. Лазаренко Виктория Федоровна студентка 4 курса ДВФУ Школы экономики и менеджмента по специальности «финансы и кредит»; руководитель и тренер психосоциальных тренингов молодежного тренинг-центра ДВФУ «Равный равному» 18. Метревели Роман Гочаевич монтажник компании «Пролайн Инжиниринг» 19. Нестерова Светлана Владимировна руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети» 20. Савина Дарья Сергеевна директор по развитию, организационным вопросам и куратор инвент-проектов в федерации капоэйры Владивостока 21. Сысолятина (Аристова) Ольга Сергеевна арт-директор молодежной библиотеки «Бук» 22. Федорищев Алексей Александрович проектный менеджер компании Farpost, руководитель «Мастерской панды», участник объединения «Медиалекториум» 23. Черниговская Алина Андреевна член совета и координатор творческих и информационно-медийных мероприятий Общероссийской общественной организации «Российский Союза Молодежи» 24. Швед Алина Викторовна студентка 4 курса ВГУЭС по специальности «психология» 25. Шемчук Анна Викторовна студентка 4 курса ДВФУ специальности «стандартизация и метрология»; председатель Приморской краевой молодежной общественной организации «Волонтер Приморья»; руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

«Торжественная церемония награждения лауреатов премии знаком «Молодежный вектор» и денежной премией состоится 24 июня в День молодежи, который пройдет на Спортивной набережной Владивостока», - сообщил начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Напомним, премия и специальный знак «Молодежный вектор» была инициированы в 2013 году главой города Владивостока Игорем Пушкаревым как форма поощрения талантливых и творческих молодых людей, труд и идеи которых приносят пользу городу. Познакомиться более подробно с лауреатами знака «Молодежный вектор» можно в специальной вкладке на сайте администрации Владивостока.