Во Владивостоке объявлены лауреаты знака «Молодежный вектор -2017»

В администрации города Владивостока объявили лауреатов знака «Молодежный вектор - 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Соответствующий список утвердил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов. 25 молодых людей от 14 до 30 лет, которые внесли значительный вклад в развитие города, получат денежное поощрение и памятный знак.
Лауреатами знака в 2017 году стали:
|ФИО
|Текущая деятельность кандидата
|1.
|Александрова Кристина
|специалист отдела экологического просвещения «Приморского океанариума»
|2.
|Андронов Вячеслав Олегович
|курсант 5 курса ТОВВМУ им. С.О. Макарова; заместитель руководителя Военно-исторического центра «Морская душа»
|3.
|Баженова Марина Алексеевна
|менеджер координационного образовательного центра ««Мой Океан» Приморский край» Всероссийского детского центра «Океан»
|4.
|Будянская Софья Максимовна
|ученица 8А класса лицея информационных технологий ДВФУ; видео-оператор и танцор-исполнитель в серии из более 100 танцевальных видео-уроков «Полезности» и «Base Is»; преподаватель ритмики, координации и жонглирования в танцевальной студии «Пластик-А»
|5.
|Виноградова Александра Сергеевна
|педагог дополнительного образования муниципального центра образования № 28 с углубленным изучением иностранных языков
|6.
|Гилёва Галина Сергеевна
|менеджер проектов Приморского краевого дома молодежи
|7.
|Гладченко Вероника Владимировна
|студентка 2 курса ДВФУпо специальности «медицинская биохимия»
|8.
|Егорцева Александра Александровна
|студентка 1 курса ВГУЭС по специальности «государственное и муниципальное управление»; участница движения «Стриж»; волонтер в проекте «Волонтер Приморья»
|9.
|Загибалова Ульяна Александровна
|студентка Школы экономики и менеджмента ДВФУ по специальности «торговое дело (маркетинг)»; куратор участников онлайн-ярмарки подарков «Мандарин-маркет»; журналист городского интернет-журнала «Владивосток – 3000»
|10.
|Заря Глеб Александрович
|ученик школы № 76
|11.
|Захаров Илья Георгиевич
|главный специалист МКУ «Молодежный ресурсный центр»
|12.
|Ким Владимир Евгеньевич
|руководитель проектного и производственного направления компании Men’s Hands; руководитель студии онлайн вещания Midnight Studio; организатор киберспортивного фестиваля Sunrise Challenge, член регионального отделения федерации киберспорта России
|13.
|Кобесова Есения Евгеньевна
|руководитель волонтерского клуба «Стриж» Дворца детского творчества г. Владивостока
|14.
|Козак Вера Тарасовна
|специалист «Центра волонтеров ВГУЭС»
|15.
|Кропачев Илья Андреевич
|студент 4 курса по специальности «лечебное дело в сухопутных войсках» ТГМУ Минздрава России; участник Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
|16.
|Кульжинская Александра Олеговна
|студентка 3 курса по специальности «педиатрия» ТГМУ Минздрава России; координатор отделения общественного движения «Волонтеры-медики» ТГМУ Минздрава России; руководитель «Ассоциации молодых стоматологов»
|17.
|Лазаренко Виктория Федоровна
|студентка 4 курса ДВФУ Школы экономики и менеджмента по специальности «финансы и кредит»; руководитель и тренер психосоциальных тренингов молодежного тренинг-центра ДВФУ «Равный равному»
|18.
|Метревели Роман Гочаевич
|монтажник компании «Пролайн Инжиниринг»
|19.
|Нестерова Светлана Владимировна
|руководитель благотворительного фонда «Счастливые дети»
|20.
|Савина Дарья Сергеевна
|директор по развитию, организационным вопросам и куратор инвент-проектов в федерации капоэйры Владивостока
|21.
|Сысолятина (Аристова) Ольга Сергеевна
|арт-директор молодежной библиотеки «Бук»
|22.
|Федорищев Алексей Александрович
|проектный менеджер компании Farpost, руководитель «Мастерской панды», участник объединения «Медиалекториум»
|23.
|Черниговская Алина Андреевна
|член совета и координатор творческих и информационно-медийных мероприятий Общероссийской общественной организации «Российский Союза Молодежи»
|24.
|Швед Алина Викторовна
|студентка 4 курса ВГУЭС по специальности «психология»
|25.
|Шемчук Анна Викторовна
|студентка 4 курса ДВФУ специальности «стандартизация и метрология»; председатель Приморской краевой молодежной общественной организации «Волонтер Приморья»; руководитель регионального исполнительного комитета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
«Торжественная церемония награждения лауреатов премии знаком «Молодежный вектор» и денежной премией состоится 24 июня в День молодежи, который пройдет на Спортивной набережной Владивостока», - сообщил начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока Дмитрий Нестеренко.
Напомним, премия и специальный знак «Молодежный вектор» была инициированы в 2013 году главой города Владивостока Игорем Пушкаревым как форма поощрения талантливых и творческих молодых людей, труд и идеи которых приносят пользу городу. Познакомиться более подробно с лауреатами знака «Молодежный вектор» можно в специальной вкладке на сайте администрации Владивостока.