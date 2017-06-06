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Политика и экономика

Пенсии военным пенсионерам в 2017 году с 1 октября: последние новости

Экономическая ситуация в стране ухудшилась
Фото: nsovetnik.ru Фото: nsovetnik.ru
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

Экономическая ситуация в стране ухудшилась, и это же сразу сказалось на пенсионерах, которые продолжают надеяться, что в ближайшее время государство поднимет им пенсии.

В 2017 году уже были две индексации. Пенсии проиндексировали в феврале (+5,4%) и марте (+0,38%). Но военные пенсионеры жалуются на то, что их пенсии выросли несущественно. Теперь военные пенсионеры ждут осени, поскольку к концу года к их пенсиям ранее добавлялись +2%.

В России военные пенсионеры – существенная прослойка населения. Военную пенсию получают те люди, которые прослужили не менее 20 лет в структурах Миноборны и прочих силовых ведомств. Конечно же военных пенсионеров волнует вопрос индексации выплат, конечные сроки применения понижающего коэффициента, и вообще последние изменения законодательства в этой отрасли.

Сумма пенсий военнослужащих в 2017 году регулируется статьями законов 166 ФЗ и 4468-1 ФЗ, согласно которым предусмотрены различные механизмы начисления в зависимости от причины выхода на пенсию и многих других факторов. При расчете пенсии военных учитывается звание, занимаемая должность, а также показатель выслуги лет, участие в боевых действиях в горячих точках и в контртеррористических операциях.

Рассчитывается военная пенсия по такой формуле: база x (50% + 3% за каждый год службы после 20 лет стажа, но не больше 85%) x понижающий коэффициент), где 50-% - часть от суммы средней взвешенной заработной платы. Но для отдельных категорий военнослужащих положены надбавки.

В 2017 году, судя по всему, военные пенсии больше увеличиваться не будут. Ранее военная пенсия, помимо индексации по уровню инфляции, увеличивалась ежегодно еще на 2%. Но власти в этом году заморозили прибавку. В правительстве обещают, что прибавка будет разморожена при улучшении экономической ситуации в стране. Но когда это произойдет, они не сообщают.

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец рассказала, что правительство работает над тем, чтобы повысить пенсии до двух прожиточных минимум. На данный момент это 16,4 тыс рублей. И в дальнейшем, по ее словам, пенсионные выплаты достигнут 2,5 прожиточных минимумов.

Пока же, судя по всему, правительство еще не приняло решение касательно повышения пенсий военных с 1 октября 2017 года. В финансовом блоке правительства считают, что дополнительной нагрузки бюджет не выдержит.

Военные пенсионеры же скорее всего не смогут получить повышение в этом году в связи с дефицитом бюджета. В правительство неоднократно были поданы законопроекты, которые должны помочь бывшим военным, но такие расходы казна просто не выдержит, сообщает wordyou.ru. При этом окончательного решения и по данному вопросу пока не принят.

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