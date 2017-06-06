Дачное застолье под Тверью обернулось массовым убийством

Мужчина застрелил девятерых человек

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

На территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области произошел инцидент, потрясший всю общественность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Мужчина 1972 года рождения распивал спиртные напитки со знакомыми на даче. В какой-то момент между погибшими и подозреваемым возник спор на тему, где служил мужчина. Подозреваемый упирался до последнего, что проходил военную службу в ВДВ, однако мало кто ему верил. Мужчина покинул дачу, а позже вернулся, но не с пустыми руками. В результате жаркого спора мужчина застрелил девятерых человек, в числе которых оказалась и 92-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной Войны.

Как удалось выяснить позже, подозреваемый в убийстве девятерых человек и вовсе не проходил военную службу.

На данный момент личности всех погибших установлены. Расследование продолжается.