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Дачное застолье под Тверью обернулось массовым убийством

Мужчина застрелил девятерых человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

На территории садоводческого товарищества «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района Тверской области произошел инцидент, потрясший всю общественность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Мужчина 1972 года рождения распивал спиртные напитки со знакомыми на даче. В какой-то момент между погибшими и подозреваемым возник спор на тему, где служил мужчина. Подозреваемый упирался до последнего, что проходил военную службу в ВДВ, однако мало кто ему верил. Мужчина покинул дачу, а позже вернулся, но не с пустыми руками. В результате жаркого спора мужчина застрелил девятерых человек, в числе которых оказалась и 92-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной Войны. 

Как удалось выяснить позже, подозреваемый в убийстве девятерых человек и вовсе не проходил военную службу. 

На данный момент личности всех погибших установлены. Расследование продолжается.

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