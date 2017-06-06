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Жительница Приморья с туберкулезом уклонялась от лечения

Госпитализацией женщины занялась прокуратура
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

В Спасске-Дальнем была проведена прокурорская проверка в сфере предупреждения распространения туберкулеза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

В соответствии с требованиями федерального законодательства больные заразными формами туберкулеза, умышленно уклоняющиеся от лечения, на основании решения суда госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организации для обязательного лечения.

Установлено, что местная жительница состоит на диспансерном учете в медицинском учреждении в связи с заболеванием легких (туберкулез заразной формы). При этом она умышленно уклоняется от лечения. Являясь бактериовыделителем, указанное лицо представляет эпидемиологическую опасность для окружающих и нуждается в лечении.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в интересах неопределенного круга лиц с заявлением в районный суд о госпитализации больной женщины в принудительном порядке для прохождения обязательного лечения туберкулеза.

Спасским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнительный лист для организации принудительной госпитализации вышеуказанного лица в специализированное медицинское учреждение направлен в адрес службы судебных приставов для исполнения.

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