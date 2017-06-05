В почтовое обращение выйдет карточка, посвященная Дальневосточному МедиаСаммиту

Ее торжественный выпуск в почтовое обращение состоится 8 июня в день открытия Дальневосточного МедиаСаммита

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

На почтовой карточке изображены официальный логотип МедиаСаммита и панорамный вид на Русский мост через акваторию пролива Босфор Восточный. Дополнительно к выпуску почтовой карточки изготовлен штемпель специального гашения с фиксированными датами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Почта России.

«После проведения торжественного мероприятия на стенде Почты России поставить оттиск данным штемпелем можно будет на любой корреспонденции, отправляемой почтой в дни саммита», – рассказали в пресс-службе Приморского филиала Почты России.

Отметим, согласно утверждённым правилам, штемпель после завершения Дальневосточного МедиаСаммита будет передан в Музей связи имени А. С. Попова г. Санкт-Петербурга, где хранятся все выпуски памятных почтовых штемпелей.

Стенд Почты России откроется на площадке Дальневосточного МедиаСаммита в корпусе «В» возле стойки регистрации участников. Здесь все желающие смогут также принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Дерево добра» и подарить детям, пожилым людям, проживающим в домах-интернатах, адресную подписку на периодические издания.