Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье

Двое несовершеннолетних обвиняются в убийстве и грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, 22 декабря 2016 года две несовершеннолетних, 2000 и 1999 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли во двор дома на улице Новая в селе Прохоры и стали требовать впустить их в дом и дать спичек.
Хозяин вступил с ними в словесную перепалку. Тогда злоумышленники разбили окно, проникли в дом и избили его, удары наносили руками, ногами и табуретом.
Через несколько дней 42-летний потерпевший умер.
24 декабря обвиняемые ворвались в другой дом на улице Новой, и в присутствии хозяйки похитили имущество.
Расследование завершено, дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.