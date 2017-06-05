Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье

Расследование завершено

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Двое несовершеннолетних обвиняются в убийстве и грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 22 декабря 2016 года две несовершеннолетних, 2000 и 1999 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли во двор дома на улице Новая в селе Прохоры и стали требовать впустить их в дом и дать спичек.

Хозяин вступил с ними в словесную перепалку. Тогда злоумышленники разбили окно, проникли в дом и избили его, удары наносили руками, ногами и табуретом.

Через несколько дней 42-летний потерпевший умер.

24 декабря обвиняемые ворвались в другой дом на улице Новой, и в присутствии хозяйки похитили имущество.

Расследование завершено, дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.