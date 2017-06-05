Год без мэра: Приморский депутат заявил, что Владивосток стал чище при Пушкареве

Известные люди комментируют арест главы города

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Геннадий Лазарев прокомментировал арест Игоря Пушкарева:

- Это очень неприятная история. На моей памяти во Владивостоке сменилось достаточно много мэров, - сказал он. - Но мне кажется, все горожане обратили внимание, что при Пушкареве в городе стало намного больше порядка, город стал чище. Очень много было сделано для того, чтобы город стал лучше. Конечно, очень жаль [что его задержали].

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.