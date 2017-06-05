Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева 18:02, 05 июня Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева
Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели 16:08, 05 июня Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели
В Приморье пропал человек 15:07, 05 июня В Приморье пропал человек (Фото)
Новостная лента
Июнь, 05 понедельник
21:15
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
21:04
Во Владивостоке ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения Фото
20:29
Ученые нашли различия между женским и мужским мозгом
19:13
Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье
18:02
Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева
17:53
В почтовое обращение выйдет карточка, посвященная Дальневосточному МедиаСаммиту
17:51
Приморец ответит за разбойное ограбление
17:40
В Приморье автомобиль угодил в кювет Фото
17:29
Во Владивостоке наказали более 100 таксистов за неделю Эксклюзив
17:19
Во Владивостоке задержали 20 пьяных водителей Эксклюзив
17:08
Во Владивостоке на газонах сеют траву Фото
16:57
Житель Владивостока продавал несуществующий телефон
16:46
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
16:35
Во Владивостоке после «отпуска» открылся роддом
16:19
За компенсацией летнего отдыха детей обратилось уже свыше 80 владивостокцев
16:08
Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели
15:56
Бывший системный администратор заблокировал компьютеры своих коллег во Владивостоке
15:44
Более 250 нетрезвых водителей сели за руль за минувшую неделю
15:31
Горячие напитки вредны для организма, - ученые
15:18
Просроченная мясная продукция попала на прилавки магазинов в Приморье
15:07
В Приморье пропал человек Фото
14:54
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
14:41
Приморцы продолжают снимать с себя клещей
14:33
Жители села в Приморье оказались отрезаны от «большой земли» Фото и Видео
14:22
Во Владивостоке усиленно проверяют автомобили на тонировку Фото
14:11
Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня России
14:00
За сутки в Приморье произошло более 120 аварий
13:47
Как алкоголь влияет на внешность?
13:38
Во Владивостоке открылись пришкольные лагеря Фото
13:26
Приморец заплатит крупный штраф за убийство благородного оленя
13:17
Стали известны подробности смертельного ДТП под Уссурийском Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения

В настоящее время ведётся ремонт дороги к Клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог к медицинским учреждениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся по программе «Здоровый город» на 2014-2018 годы.

В этом году уже выполнен ремонт подъезда к краевой клинической больнице №1 по улице Садовой. Дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

В настоящее время ведётся ремонт дороги к Клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131. Подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие, ведёт отсыпку слоев дорожной одежды и установку бордюрного камня.

Кроме того, в этом году отремонтируют дорогу к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые нашли различия между женским и мужским мозгом
20:29, 05 июня 2017 Ученые нашли различия между женским и мужским мозгом

Специалисты исследовали мозг хомяков

В почтовое обращение выйдет карточка, посвященная Дальневосточному МедиаСаммиту
17:53, 05 июня 2017 В почтовое обращение выйдет карточка, посвященная Дальневосточному МедиаСаммиту

Ее торжественный выпуск в почтовое обращение состоится 8 июня в день открытия Дальневосточного МедиаСаммита

Во Владивостоке наказали более 100 таксистов за неделю
17:29, 05 июня 2017 Во Владивостоке наказали более 100 таксистов за неделю

Сводка нарушений ПДД и аварий

Во Владивостоке задержали 20 пьяных водителей
17:19, 05 июня 2017 Во Владивостоке задержали 20 пьяных водителей

Зарегистрировано более 600 нарушений ПДД в уикенд

Во Владивостоке на газонах сеют траву
17:08, 05 июня 2017 Во Владивостоке на газонах сеют траву

Технология гидропосева позволяет сократить потери при всходе семян и стоит в 2 раза дешевле

Во Владивостоке работают эвакуаторы
16:46, 05 июня 2017 Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД

Во Владивостоке после «отпуска» открылся роддом
16:35, 05 июня 2017 Во Владивостоке после «отпуска» открылся роддом

Акушеры приняли первых мам и их малышей