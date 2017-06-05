Во Владивостоке ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения

В настоящее время ведётся ремонт дороги к Клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается ремонт дорог к медицинским учреждениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся по программе «Здоровый город» на 2014-2018 годы.

В этом году уже выполнен ремонт подъезда к краевой клинической больнице №1 по улице Садовой. Дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового асфальта. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

В настоящее время ведётся ремонт дороги к Клинико-диагностическому центру по ул. Светланской, 131. Подрядная организация демонтировала старое дорожное покрытие, ведёт отсыпку слоев дорожной одежды и установку бордюрного камня.

Кроме того, в этом году отремонтируют дорогу к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27.