В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки

В Хакасии бойцовские собаки совершили нападение на малыша 3 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.
Трагедия произошла на территории частного сектра, куда только-только переехали родители мальчика. Неожиданно на ребенка набросились бойцовские собаки. Сейчас малыш экстренно госпитализирован, за его жизнь борются врачи.
Отогнать собак удалось только хозяину животных, который спешно загнал их в вольер.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разбираться правоохранительным органам.
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о подобном инциденте, только жертвой больших собак в этом случае стала пенсионерка и ее маленькая такса.