Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева 18:02, 05 июня Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева
Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели 16:08, 05 июня Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели
В Приморье пропал человек 15:07, 05 июня В Приморье пропал человек (Фото)
Новостная лента
Июнь, 05 понедельник
00:02
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
23:01
В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки
22:04
Год без мэра: Приморский депутат заявил, что Владивосток стал чище при Пушкареве
21:04
Во Владивостоке ремонтируют подъездные дороги к учреждениям здравоохранения Фото
20:29
Ученые нашли различия между женским и мужским мозгом
19:13
Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье
18:02
Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева
17:53
В почтовое обращение выйдет карточка, посвященная Дальневосточному МедиаСаммиту
17:51
Приморец ответит за разбойное ограбление
17:40
В Приморье автомобиль угодил в кювет Фото
17:29
Во Владивостоке наказали более 100 таксистов за неделю Эксклюзив
17:19
Во Владивостоке задержали 20 пьяных водителей Эксклюзив
17:08
Во Владивостоке на газонах сеют траву Фото
16:57
Житель Владивостока продавал несуществующий телефон
16:46
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
16:35
Во Владивостоке после «отпуска» открылся роддом
16:19
За компенсацией летнего отдыха детей обратилось уже свыше 80 владивостокцев
16:08
Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели
15:56
Бывший системный администратор заблокировал компьютеры своих коллег во Владивостоке
15:44
Более 250 нетрезвых водителей сели за руль за минувшую неделю
15:31
Горячие напитки вредны для организма, - ученые
15:18
Просроченная мясная продукция попала на прилавки магазинов в Приморье
15:07
В Приморье пропал человек Фото
14:54
Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко
14:41
Приморцы продолжают снимать с себя клещей
14:33
Жители села в Приморье оказались отрезаны от «большой земли» Фото и Видео
14:22
Во Владивостоке усиленно проверяют автомобили на тонировку Фото
14:11
Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня России
14:00
За сутки в Приморье произошло более 120 аварий
13:47
Как алкоголь влияет на внешность?
13:38
Во Владивостоке открылись пришкольные лагеря Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4142 (81) от 06 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Добровольцы чистили Золотой Рог
Владивосток принял «Автосалон-2017»
Пришкольным лагерям расширили базу
Диета осьминога – креветки и икра
Гостей Дня России ждут подарки
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки

Врачи борются за жизнь ребенка
Фото: mump3.ru Фото: mump3.ru
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В Хакасии бойцовские собаки совершили нападение на малыша 3 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Трагедия произошла на территории частного сектра, куда только-только переехали родители мальчика. Неожиданно на ребенка набросились бойцовские собаки. Сейчас малыш экстренно госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Отогнать собак удалось только хозяину животных, который спешно загнал их в вольер.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разбираться правоохранительным органам.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о подобном инциденте, только жертвой больших собак в этом случае стала пенсионерка и ее маленькая такса. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье
19:13, 05 июня 2017 Двое несовершеннолетних предстанут перед судом за убийство и ограбление в Приморье

Расследование завершено

Приморец ответит за разбойное ограбление
17:51, 05 июня 2017 Приморец ответит за разбойное ограбление

Уголовное дело направлено в суд

В Приморье автомобиль угодил в кювет
17:40, 05 июня 2017 В Приморье автомобиль угодил в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

Житель Владивостока продавал несуществующий телефон
16:57, 05 июня 2017 Житель Владивостока продавал несуществующий телефон

По данному факту возбуждено уголовное дело

Бывший системный администратор заблокировал компьютеры своих коллег во Владивостоке
15:56, 05 июня 2017 Бывший системный администратор заблокировал компьютеры своих коллег во Владивостоке

Уголовное дело направлено в суд

В Приморье пропал человек
15:07, 05 июня 2017 В Приморье пропал человек

Родственники пропавшего просят помощи

Жители села в Приморье оказались отрезаны от «большой земли»
14:33, 05 июня 2017 Жители села в Приморье оказались отрезаны от «большой земли»

Администрация поселения бездействует