В Хакасии на 3-летнего малыша напали бойцовские собаки

Врачи борются за жизнь ребенка

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В Хакасии бойцовские собаки совершили нападение на малыша 3 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Трагедия произошла на территории частного сектра, куда только-только переехали родители мальчика. Неожиданно на ребенка набросились бойцовские собаки. Сейчас малыш экстренно госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Отогнать собак удалось только хозяину животных, который спешно загнал их в вольер.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разбираться правоохранительным органам.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о подобном инциденте, только жертвой больших собак в этом случае стала пенсионерка и ее маленькая такса.