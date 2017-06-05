Ученые нашли различия между женским и мужским мозгом

Специалисты исследовали мозг хомяков

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования нашли новые различия между женским и мужским мозгом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

По словам специалистов, психические расстройства мужчин и женщин стоит лечить по-разному. Было установлено, что женщины более склонны к депрессиям и тревожным расстройствам, в то время как мужчины чаще страдают от расстройств аутистического спектра и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Специалисты провели исследование на хомяках и выяснили, что у самок серотонин пробуждал агрессию и доминирование, а аргинин-вазопрессин их подавлял. Что касается самцов, то у них все было наоборот: серотонин подталкивал к агрессии и доминированию, а аргинин-вазопрессин их сдерживал.

Ученые обнаружили: антидепрессант флоуксетин, относящийся к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, повышал уровень агрессии у самок и снижал его у самцов.