Школьники Владивостока поучаствовали в празднике «Лето звонкое, здравствуй!»

Перед ребятами выступили танцевальные и вокальные ансамбли, солисты Дворца детского творчества

Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

На минувшей неделе во владивостокском Дворце детского творчества собрались мальчишки и девчонки из пришкольных лагерей, чтобы принять участие в праздничной игровой программе «Лето звонкое, здравствуй!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие было приурочено к Дню защиты детей.

Детские команды соревновались в знаниях правил дорожного движения, умении управлять самокатом, петь веселые детские песни, создавать рисунки на асфальте, передвигаться по экологической тропе. А в заключение перед ребятами выступили танцевальные и вокальные ансамбли, солисты Дворца детского творчества. Все команды наградили призами.