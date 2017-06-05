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Общество

Школьники Владивостока поучаствовали в празднике «Лето звонкое, здравствуй!»

Перед ребятами выступили танцевальные и вокальные ансамбли, солисты Дворца детского творчества
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 06 июня , РИА Vladnews.

На минувшей неделе во владивостокском Дворце детского творчества собрались мальчишки и девчонки из пришкольных лагерей, чтобы принять участие в праздничной игровой программе «Лето звонкое, здравствуй!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие было приурочено к Дню защиты детей.

Детские команды соревновались в знаниях правил дорожного движения, умении управлять самокатом, петь веселые детские песни, создавать рисунки на асфальте, передвигаться по экологической тропе. А в заключение перед ребятами выступили танцевальные и вокальные ансамбли, солисты Дворца детского творчества. Все команды наградили призами.

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