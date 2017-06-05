Год без мэра: Известный хоккеист и политик прокомментировал арест Игоря Пушкарева

Произошедшее стало неожиданностью для всех горожан

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, который стал неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Вот что сказал по этому поводу легендарный российский хоккеист и политик Вячеслав Фетисов:

"Он крепкий хозяйственник, успешный бизнесмен в прошлом, был сенатором. Нужно разбираться", - сказал Фетисов.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.