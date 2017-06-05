Приморец ответит за разбойное ограбление

Уголовное дело направлено в суд

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Житель Ханкайского района обвиняется в совершении разбоя и кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в январе 2017 года 35-летний местный житель с целью хищения чужого имущества пришел в дом потерпевшего и стал требовать передать ему денежные средства. Получив от хозяина дома отказ, мужчина причинил ему телесные повреждения. Не получив желаемого, обвиняемый стал угрожать ножом, согласно заключению эксперта, относящегося к ножам хозяйственно-бытового назначения. Восприняв действия злоумышленника как реальную угрозу, потерпевший выбежал из дома и сообщил в полицию.

На следующий день обвиняемый снова отправился по данному адресу. Обнаружив жителей дома спящими, он осмотрел шкаф, где обнаружил денежные средства в размере 7500 рублей. Заметив отсутствие денежных средств, потерпевшая, проживающая по данному адресу, обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По данному факту было возбуждено уголовные дела по статья «Разбой» и «Кража».

Фигурант дела заключен под стражу.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере до 500000 рублей.