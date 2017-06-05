Во Владивостоке наказали более 100 таксистов за неделю

Сводка нарушений ПДД и аварий

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в 7 авариях в столице Приморья пострадали 8 человек. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, во Владивостоке было зарегистрировано 456 ДТП, из которых 269 - с материальным ущербом. Участники 65 столкновений составили европротоколы.

Сотрудники ДПС приморской столицы за минувшую семидневку составили 2 350 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 184 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 86 человек сели за руль пьяными. 153 автомобилиста были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 12 случаев выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские полицейские составили 248 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 89 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 400 автолюбителей. На СВЗТ доставлено 417 транспортных средств.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 409 пешеходов, 13 водителей автобусов и 103 таксиста.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 72 протокола по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).