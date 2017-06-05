Во Владивостоке на газонах сеют траву

Технология гидропосева позволяет сократить потери при всходе семян и стоит в 2 раза дешевле

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В приморской столице продолжаются работы по благоустройству города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В ежедневном режиме специалисты и техника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» задействованы в наведении чистоты и порядка на улицах Владивостока, высадке цветочной рассады и уходе за имеющимися зелёными насаждениями.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на сегодняшний день на большинстве цветников появились новые однолетники. Город украшают тысячи цветов петунии, тагетеса, сальвии, бегонии, агератума, пеларгонии и других.

«Городские озеленители проводят также работы по обустройству газонов, - отметила Екатерина Золотоева, заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока. - С помощью применения метода гидропосева обустраиваются газоны на проспекте 100-летия Владивостока и улице Маковского».

Как отмечают специалисты, технология гидропосева позволяет сократить потери при всходе семян и стоит в 2 раза дешевле, чем ручное сеяние. Предварительно газоны благоустраивают: рыхлят почву, пропалывают от сорняков и при необходимости завозят чернозём.

«Технология гидропосева представляет собой эмульсию, в состав которой входят удобрения, семена и клей, если технология используются на склонах, - подчеркнула Екатерина Золотоева. - В этой технологии используется также гидрогель, который позволяет около месяца не поливать засеянную территорию».