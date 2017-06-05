Житель Владивостока продавал несуществующий телефон

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил о мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Было установлено, что заявитель нашел объявление о продаже мобильного телефона известной марки на одном из сайтов в сети Интернет. Связавшись с продавцом, мужчина перевел ему предоплату в размере 5 тысяч рублей. Получив денежные средства, продавец своих обязательств не выполнил и перестал выходить на связь.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 21-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного им ущерба.