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Житель Владивостока продавал несуществующий телефон

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил о мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Было установлено, что заявитель нашел объявление о продаже мобильного телефона известной марки на одном из сайтов в сети Интернет. Связавшись с продавцом, мужчина перевел ему предоплату в размере 5 тысяч рублей. Получив денежные средства, продавец своих обязательств не выполнил и перестал выходить на связь.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 21-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В настоящее время устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного им ущерба.

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