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Во Владивостоке работают эвакуаторы

Не стоит пренебрегать ПДД
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В районе улицы Алеутской и Семёновской площади во Владивостоке спецтехника убирает авто, водители которых проявили безответственность и "бросили" свои ТС в месте, где запрещена парковка, стоянка и остановка, сообщает РИА VladNews. Как сообщают очевидцы, одному владельцу авто все же удалось спасти свое транспортное средство от эвакуации на арестплощадку.

Стоит отметить, что помимо штрафа за эвакуацию владельцу придется оплатить и административный штраф в размере полутора тысяч рублей за неправильную парковку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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