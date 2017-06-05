Во Владивостоке задержали 20 пьяных водителей

Зарегистрировано более 600 нарушений ПДД в уикенд

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В выходные во Владивостоке зарегистрировано 87 различных ДТП, из них 46 - с материальным ущербом. Участники 19 столкновений составили европротоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС приморской столицы составили 624 протокола о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 46 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 20 владивостокцев и гостей города сели за руль пьяными - и попали на патрули ДПС. 35 были остановлены после того, как превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано четыре случая выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские правоохранители составили 83 протокола по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 55 детей, не пристегнутых специальными удерживающими устройствами.

Правила парковки нарушили 92 автолюбителя. На СВЗТ доставлено 94 транспортных средства.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 62 пешехода, 4 водителя автобусов и 32 таксиста.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 28 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).