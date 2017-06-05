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Общество

Во Владивостоке после «отпуска» открылся роддом

Акушеры приняли первых мам и их малышей
Фото: роддом №3 Фото: роддом №3
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Акушерский стационар роддома № 3 Владивостока вновь принимает будущих мам. Сегодня родильное отделение учреждения возобновило свою работу после двух недель «отпуска», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Напомним, традиционный перерыв был связан с необходимостью выполнения в стационаре плановой санитарной обработки и проветривания. Теперь, когда все обязательные мероприятия проведены, женщины, готовящиеся к рождению ребенка, снова могут госпитализироваться в роддом № 3.

К слову, по данным на 15 часов 5 июня персонал учреждения уже принял двоих малышей. Это девочки, и они появились на свет в 10 часов 55 минут и в 14 часов 13 минут. Примечательно, что первой новорожденной стала дочка врача акушера-гинеколога, являющейся сотрудником акушерского отделения роддома № 3 Владивостока.

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