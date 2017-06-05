За компенсацией летнего отдыха детей обратилось уже свыше 80 владивостокцев

Перечень документов, необходимых для получения компенсации

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжают принимать заявления на компенсацию летнего отдыха детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Только за минувшую неделю в управление по исполнение программ по поддержке населения администрации города обратилось 82 человека.

«В течение прошлой недели к нам обратилось 82 заявителя. Общий размер компенсации составляет 656 тысяч рублей, - сказала Людмила Пасечная, начальник отдела по работе с населением администрации города. - Компенсировать 50% стоимости путевки в детские лагеря могут родители или законные представители детей от 6,5 до 15 лет».

Напомним, что размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 000 рублей на одного ребенка в год, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. На компенсацию в 50%, но не более 8 000 рублей, могут рассчитывать семьи со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума».

Для получения компенсации родителям (законным представителям) необходимо представить следующие документы:

1. Заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства в г. Владивостоке (с предъявлением оригинала);

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала) и копия паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала) с регистрацией по г. Владивостоку;

4. Оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

5. Оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки;

6. Выписка из банка с указанием реквизитов банковского счета.

Приём документов осуществляется по понедельникам, вторникам и средам с 9 до 17 часов, обеденный перерыв с 13:00 -13:45, по адресам:

- ул. Ильичева, 15, каб. 10а, тел. 261-42-01;

- ул. Калинина, 116, каб. 11, тел. 261-43-07.

Приём документов осуществляется также в Многофункциональных центрах города.