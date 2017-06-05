Сильные дожди накроют Приморье уже к середине недели

Край вновь окажется во власти циклона

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

На наступившей неделе погода в Приморье будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В первые рабочие дни в крае без осадков, однако, уже к середине неделе погода испортится. С запада к Приморью приблизятся фронтальные разделы, которые вызовут дожди в отдельных районах края. Температура воздуха ночью не будет подниматься выше +5…+12 °C, днём +15…+29 °C.

Во второй половине недели вблизи побережья Приморского края пройдет циклон, который принесет с собой сильные дожди. Фон ночных температур существенно не изменится, а дни станут холоднее на 2–6 градусов.

Во Владивостоке первая половина недели без осадков. Ожидается, что со среды по четверг в городе будет пасмурно и дождливо. Температурный фон в ночные часы +9…+11 °C, днем +12…+15 °C. К концу рабочей недели погода наладится — прояснит, температура воздуха повысится до +17…+20 °C.