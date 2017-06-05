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Общество

Во Владивостоке сегодня по-летнему жарко

В ближайшие сутки осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 июня, в Приморье без осадков, температура воздуха +17…+27 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Утром Владивосток окутал туман, который быстро рассеялся, и выглянуло солнце. Во второй половине дня воздух нагреется до +20…+23 °C.

В предстоящие сутки синоптическая ситуация не изменится. Гребень антициклона удержит погоду без осадков. Ночью температура воздуха в Приморье +1…+12 °C, днём +23…+30 °C. В прибрежных районах очаги тумана, здесь прохладнее, +12…+20 °C.

Во вторник, 6 июня, во Владивостоке без осадков, с заходом солнца вернётся туман. Температурный фон ночью +9…+11 °C, днём +12…+15 °C, в пригороде до +19 °C.

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