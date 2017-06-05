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Общество

Более 250 нетрезвых водителей сели за руль за минувшую неделю

По вине горе-водителей произошло 3 ДТП
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

За минувшую неделю в Приморье сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 257 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, за неделю по вине любителей пьяной езды произошло 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Аварии зарегистрированы в Черниговском и Спасском районах.

В Черниговском районе участником дорожно-транспортного происшествия стал водитель велосипеда, находившийся в состоянии опьянения. Ночью 30 мая автодороге А-370 Хабаровск-Владивосток 45-летний велосипедист выехал на середину проезжей части, тем самым создав помеху в движении автомашине «Исузу Эльф». Водитель автомашины принял меры к экстренному торможению, но столкновения избежать не удалось. В результате велосипедист был госпитализирован с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.

1 июня в поселке Сибирцево Черниговского района водитель мотоцикла «YB-150T-G50» не предоставил преимущество пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Пострадавший получил сотрясение мозга и направлен на амбулаторное лечение, а водитель госпитализирован с травмой головы и ушибами, которые получил при падении с мотоцикла. Установлено, что мотоциклист не имел права управления автотранспортом и находился в состоянии опьянения.

4 июня в Спасском районе на автодороге Хабаровск - Владивосток- Прохоры - Кнорринг водитель автомашины «Москвич» М2140, не имеющий водительского удостоверения, двигаясь в сторону села Прохоры, не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлен соответствующий административный материал. В ДТП пострадала 11-летняя дочь водителя, девочка находилась на заднем сидении, не пристегнута ремнем безопасности. Ребенок получи ушибы.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

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