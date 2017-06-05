Горячие напитки вредны для организма, - ученые

Витамины перестают усваиваться

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, что горячие напитки и пища наносят вред на организм человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, высокая температура убивает в организме пробиотики, тем самым не позволяет усваиваться витаминам.

Отметим, что, по словам диетологов, холодная вода также вредна не только для горла, но и для всего организма в целом.

Таким образом, если пациент после употребления в пищу кисломолочных продуктов или витаминных добавок в течение последующего часа выпьет горячий кофе или чай, это приведет к нарушению усвоения организмом витаминов и уничтожению пробиотиков.

Так, витамины усвоятся лишь на 20%, потому что кисломолочные продукты чувствительны к высоким температурам, в результате чего теряют свои полезные свойства. Такой же результат можно наблюдать и при употреблении горячей пищи.