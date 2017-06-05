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Бывший системный администратор заблокировал компьютеры своих коллег во Владивостоке

Уголовное дело направлено в суд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Житель Владивостока обвиняется в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее блокирование, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено в 2016 году лицом, который ранее работал системным администратором в одной из компании, осуществляющей деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Уволившись из этой организации, действуя из мести, он вошел на сервер компании и заблокировал доступ к компьютерам, используя при этом пароли, которые ему стали известны в связи с осуществлением там ранее служебной деятельности.

Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации повлек невозможность дальнейшего использования информации сотрудниками компаний.

В течение дня специалистам удалось снять блокировку учетных записей пользователей информации и восстановить доступ к компьютерам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. 

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