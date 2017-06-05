Приморцы продолжают снимать с себя клещей

Опасные насекомые обитают практически везде

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

На минувшей неделе зарегистрировано 815 случаев обращений населения по поводу присасывания клещей, из них 178 – дети, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что за 2017 год в крае зарегистрировано 2731 обращение оприсасывании клещей на 30 административных территориях края, из них 645 – дети. В территориальном управлении Роспотребнадзора отметили, что, несмотря на высокие цифры, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 6,1%.

По словам вирусологов, опасных насекомых можно встретить практически везде. Очаговыми территориями как и прежде являются Надеждинский, Михайловский, Черниговский, Спасский, Яковлевский, Шкотовский районы, пригород Артема, Находки, Партизанска и Владивостока.

Специалисты отмечают, что в этом году клещи, которые являются переносчиками опасных заболеваний, во Владивостоке и его пригороде встречаются довольно часто. Только на минувшей неделе в крае зарегистрировано шесть случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом у жителей Владивостока, Михайловского, Черниговского и Яковлевского районов.

Напомним, что в Приморском крае с начала года прививку против клещевого энцефалита получили около 16 тысяч приморцев. В регионе создан на период эпидсезона создан достаточный запас противоклещевой вакцины.