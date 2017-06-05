Жителей и гостей Владивостока приглашают на празднование Дня России

Принять участие в мероприятии приглашаются все жители и гости города

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

12 июня во Владивостоке пройдёт яркое и красочное празднование Дня России, сообщет РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Принять участие в мероприятии приглашаются все жители и гости города.

В этот день в 12 часов на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани начнется концертно-развлекательная программа. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и солисты приморской столицы.

Гостей праздника ждёт также выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества городских умельцев. Здесь будут представлены работы из бисера, изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивка и многое другое.

Кроме этого, всем желающим будет предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки.