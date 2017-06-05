Во Владивостоке усиленно проверяют автомобили на тонировку

Мероприятие «Тонировка» направлено в первую очередь на безопасность самих автолюбителей и окружающих их людей

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

С 1 по 9 июня на территории Владивостока проходит профилактическое мероприятие «Тонировка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города. Инспекторы ДПС осуществляют контроль за автомашинами, при эксплуатации которых допущено превышение норм светопропускаемости стекол. Кроме этого, в ходе рейдовых мероприятий инспекторы проводят профилактическую работу с водителями, разъясняя, что меры административного воздействия на владельцев автомашин с тонированными стеклами применяются для обеспечения прежде всего безопасности самих водителей и других участников движения.

Одной из основных причин невнимательности водителей автомобилей остаются тонированные стекла. Опасность управления таким транспортным средством в том, что тонировка сильно ухудшает видимость особенно в пасмурную погоду и в темное время суток. С начала 2017 года за нарушения части 3 статьи 12.5 КоАП РФ выявлено 1 671 водителей.

Водителям, у которых впервые выявлено такое нарушение, инспекторы ДПС выписывают требование о необходимости устранения обстоятельств, послуживших причиной правонарушения (снятие тонировочной пленки). При повторном выявлении этого нарушения сотрудники ГАИ привлекают водителей к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Материалы об административных правонарушениях направляются в мировые суды для рассмотрения и принятия решения о назначении штрафа либо административного ареста сроком до 15 суток.

За 4 дня профилактического мероприятия «Тонировка» на территории Владивостока выявлено 143 водителя, в автомобилях которых была превышена норма светопропускаемости стекол.