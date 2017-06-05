За сутки в Приморье произошло более 120 аварий

За прошедшие выходные на дорогах Приморского края зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
17 из них - с пострадавшими, 105 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 22 участникам автоаварий, погибли два человека.
Ранее РИА VladNews сообщало о двух смертельных ДТП. Водитель мотоцикла не справился с управлением и протаранил автобусную остановку. Погиб его пассажир. А также водитель микроавтобуса сбил пешехода, который погиб на месте.