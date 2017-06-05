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За сутки в Приморье произошло более 120 аварий

Есть пострадавшие, а также погибшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

За прошедшие выходные на дорогах Приморского края зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

17 из них - с пострадавшими, 105 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 22 участникам автоаварий, погибли два человека.

Ранее РИА VladNews сообщало о двух смертельных ДТП. Водитель мотоцикла не справился с управлением и протаранил автобусную остановку. Погиб его пассажир. А также водитель микроавтобуса сбил пешехода, который погиб на месте. 


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