За сутки в Приморье произошло более 120 аварий

Есть пострадавшие, а также погибшие

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

За прошедшие выходные на дорогах Приморского края зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

17 из них - с пострадавшими, 105 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 22 участникам автоаварий, погибли два человека.

Ранее РИА VladNews сообщало о двух смертельных ДТП. Водитель мотоцикла не справился с управлением и протаранил автобусную остановку. Погиб его пассажир. А также водитель микроавтобуса сбил пешехода, который погиб на месте.



