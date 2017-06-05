Как алкоголь влияет на внешность?

О нюансах влияния спиртного на то, как мы выглядим, рассказал врач-психиатр-нарколог Владивостока

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Ни для кого не секрет, что образ жизни влияет на нашу внешность. Поздний отход ко сну и недосыпание откликнутся следами усталости на лице и мешками под глазами. А большое количество съеденных сладостей может вылиться в высыпания на коже. Что уж говорить об алкоголе? Ведь это яд в натуральном виде, дружба с которым не пройдет незаметно для внешности. О нюансах влияния спиртного на то, как мы выглядим, рассказал врач-психиатр-нарколог Владивостока Андрей Грищенко.

«…под воздействием алкоголя происходит химический ожог изнутри. В случае если ткани не успевают переродиться, то есть замениться аналогичным материалом, они заменяются соединительными тканями, из-за чего теряется эластичность, снижаются функции органов. И Отсюда идет влияние и на кожу как на показатель здоровья…»

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