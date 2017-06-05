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Доллар продолжает повышать свои позиции

Курс валют на 5 июня
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.86 рублей, а евро - 63.60 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. На сегодняшний день доллар продолжает повышать свои позиции. Аналитики уверены, что увеличение американской и европейской валют никак не скажется на положении отечественной валюты. Рубль так и остается в стабильном положении, однако ситуация к концу летних выходных может измениться, если улучшится ситуация на нефтяном рынке.

Во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 56.90 рублей, а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 56.50 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 64.20 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 63.55 рубля за один евро.

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