Приморец заплатит крупный штраф за убийство благородного оленя

Мужчина полностью признал свою вину

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Житель села Поляны осужден за незаконную охоту с причинением крупного ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Преступление выявлено в феврале 2017 года.

Полицейские, располагая оперативной информацией о том, что в урочище ключа Утазов производится отстрел диких животных, в ходе розыскных мероприятий задержали браконьера. В отделе полиции 51-летний житель села Поляны дал признательные показания и указал место отстрела, разделки и схрона дикого животного.

На месте забоя, в 63 квартале Боголюбовского лесничества полицейские совместно с представителем ассоциации охотничьего хозяйства под валежиной в сугробе обнаружили фрагменты туши благородного оленя и гладкоствольное ружье 12 калибра.

Отмечается, что документов, дающих право на добычу охотничьих ресурсов, а также на хранение и ношение огнестрельного оружия, мужчина не имел.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза установила, что в результате браконьерской охоты погибла особь 5-летнего самца благородного оленя (изюбра). Ущерб, причиненный государству, составил 105 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с возмещением причиненного государству экологического ущерба - 100 тысяч рублей.