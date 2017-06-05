Во Владивостоке открылись пришкольные лагеря

В течение каникул ребята в пришкольных лагерях заполнят свое свободное время полезными делами

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

С 1 июня в 47 образовательных учреждениях города Владивостока открылась первая смена оздоровительных пришкольных лагерей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В них отдыхают 2 895 детей. В этом году лагеря базируются не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

Открытие пришкольных лагерей сопровождалось праздничными программами. Так, педагогами центра творчества «Надежда» совместно с педагогическим коллективом школы № 83 была организована праздничная программа, посвященная Дню защиты детей. 185 ребят замечательно провели время в удобном и просторном актовом зале школы. Для них был подготовлен небольшой, но яркий и запоминающийся концерт. Центр детского творчества Советского района провел районную праздничную игровую программу «Давайте вместе веселиться», центр «Подросток» - конкурсно - игровую программу «Будущие разведчики Вселенной».

В течение каникул ребята в пришкольных лагерях заполнят свое свободное время полезными делами. Физкультура укрепит здоровье, развлекательно-познавательные игровые программы и подвижные игры поднимут настроение, а после активного досуга их ждет вкусный обед.

«Пришкольные лагеря будут работать в две смены, с 1 июня и с 13 июня. Каждая смена длится три недели. Находиться в пришкольном лагере ребенок может с 8:30 часов утра до 14:30. Там он завтракает, обедает. Принимает участие в экскурсиях, спортивных соревнованиях, испытывает свои силы в разных видах творчества», - рассказала Людмила Сухоленцева, начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Всего за время летних каникул в пришкольных лагерях отдохнут более 10 000 школьников.