В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома 11:52, 05 июня В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома (Фото)
Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus 11:11, 05 июня Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus (Эксклюзив)
Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд 11:01, 05 июня Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд (Фото)
Новостная лента
Июнь, 05 понедельник
12:09
Год без мэра: Приморцы активно поддерживают Игоря Пушкарева
12:01
Гости Приморского океанариума увидят "Неизведанную Вселенную»
11:55
Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы
11:52
В Приморье пьяный автолюбитель вылетел с трассы во двор жилого дома Фото
11:41
Китай серьезно заинтересован в инвестициях в Дальний Восток
11:32
​Во Владивостоке мужчина украл в поезде подстаканники - и продал их проводникам
11:22
Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником Фото и Видео
11:11
Во Владивостоке столкнулись междугородний автобус Mercedes и внедорожник Lexus Эксклюзив
11:01
Маленькие владивостокцы создали свой город больших надежд Фото
10:42
Приморские продукты для здоровья и красоты Видео
10:35
Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017» Фото
10:24
Новые преференции для инвесторов в ДФО обсудят на ВЭФ-2017
10:19
Поздним вечером во Владивостоке сгорели гаражи Видео
10:07
Сергей Миронов: Арест Игоря Пушкарева был для меня шоком
09:51
Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет работу осенью
09:38
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:27
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:16
Индия примет участие ВЭФ во Владивостоке
09:16
Смертельное ДТП с участием байка произошло в Приморье Фото
09:09
Гороскоп на 5 июня
08:49
Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня Адреса
08:43
Во Владивостоке сегодня тепло, +20 °C
08:18
Владивостокцы придумали новый знак дорожного движения Фото
07:26
Развлечения владивостокских живодеров заставили пенсионерку раскошелиться​
06:10
Ученые: Луна является кораблем пришельцев
05:21
Во Владивостоке собаки напали на пенсионерку с таксой Видео
04:28
Приморец лишился двух внедорожников за долги
03:04
Два беглеца в один день проиграли «забег» с судебными приставами Приморья Фото
02:31
Житель Владивостока едва не лишился джипа из-за отказа платить алименты Фото
01:04
Пели, рисовали и мастерили: арт-фестиваль для детей «Город больших надежд» прошёл во Владивостоке Фото и Видео
00:25
В Приморье появятся Кремлёвские ёлки
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы

Стоимость фискального накопителя — 6100 рублей
Фото: sbi.sberbank.ru Фото: sbi.sberbank.ru
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Сбербанк совместно с компанией АТОЛ разработал решение для интернет-магазинов, которое поможет им перейти на использование онлайн-касс. Требование об обязательном использовании интернет-магазинами онлайн-касс вступает в силу с 1 июля 2017 года в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)». Онлайн кассы – это специальная кассовая техника для отправки фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Сбербанк предоставляет техническую возможность для передачи информации о товарной корзине в ФНС. Решение доступно клиентам, которым Сбербанк предоставляет услугу интернет-эквайринга. Чтобы арендовать онлайн-кассы и приобрести фискальные накопители, необходимо подключиться к сервису АТОЛ Онлайн, провести технические настройки сайта и пройти процедуру регистрации в ФНС.

«Сбербанк предоставляет услугу интернет-эквайринга более чем 12 тысячам интернет-магазинов, за год пул наших партнеров увеличился в 3,5 раза. Мы рады, что можем помочь перейти на новые правила работы такому широкому кругу предпринимателей по всей стране и предложить комплексное решение – от реализации оплаты на сайтах партнеров до онлайн-фискализации данных», — прокомментировала старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

«Мы предлагаем совместное решение, которое будет удобно для интернет-магазинов любого уровня. Мы постарались сделать процесс максимально прозрачным и удобным, чтобы у компаний не возникло сложностей при переходе на новую технологию. Уже сейчас мы готовы подключать клиентов Сбербанка к сервису АТОЛ Онлайн, весь цикл подключения может занимать до 7 дней, а через месяц срок будет существенно сокращен», — отметила Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн.

Для всех текущих клиентов, имеющих договор интернет-эквайринга со Сбербанком, стоимость услуги по аренде онлайн-кассы составляет 1900 рублей в месяц. Стоимость фискального накопителя — 6100 рублей. При выборе оператора фискальных данных (ОФД), рекомендованного Сбербанком, дополнительная плата за услуги ОФД не взимается.

Чтобы воспользоваться обновленным протоколом Сбербанка в части передачи данных товарной корзины, необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру или в службу поддержки на support@ecom.sberbank.ru. В личном кабинете АТОЛ Онлайн (https://sberbank.atol.ru/lk)можно взять кассу в аренду, приобрести фискальный накопитель, дистанционно оформить соответствующие договоры и получить сервис по регистрации ККТ/ФН в ФНС. Чтобы стать партнером Сбербанка по интернет-эквайрингу нужно оставить заявку по ссылке http://www.sberbank.ru/ru/legal/bankingservice/internet_acquiring

comments powered by Disqus
Похожие новости
Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником
11:22, 05 июня 2017 Всемирный день охраны окружающей среды отметили во Владивостоке ярким экологическим праздником

Завершился городской экологический праздник выступлением лучших творческих коллективов

Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017»
10:35, 05 июня 2017 Во Владивостоке прошел «Автосалон - 2017»

Всех участников мероприятия поприветствовал и.о. главы Владивостока Константин Межонов

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:38, 05 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:27, 05 июня 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Гороскоп на 5 июня
09:09, 05 июня 2017 Гороскоп на 5 июня

День будет благоприятным

Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня
08:49, 05 июня 2017 Четыре дома во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 5 июня

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня тепло, +20 °C
08:43, 05 июня 2017 Во Владивостоке сегодня тепло, +20 °C

В крае местами туман