Сбербанк предложил интернет-магазинам решение для перехода на онлайн-кассы

Стоимость фискального накопителя — 6100 рублей

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Сбербанк совместно с компанией АТОЛ разработал решение для интернет-магазинов, которое поможет им перейти на использование онлайн-касс. Требование об обязательном использовании интернет-магазинами онлайн-касс вступает в силу с 1 июля 2017 года в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)». Онлайн кассы – это специальная кассовая техника для отправки фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Сбербанк предоставляет техническую возможность для передачи информации о товарной корзине в ФНС. Решение доступно клиентам, которым Сбербанк предоставляет услугу интернет-эквайринга. Чтобы арендовать онлайн-кассы и приобрести фискальные накопители, необходимо подключиться к сервису АТОЛ Онлайн, провести технические настройки сайта и пройти процедуру регистрации в ФНС.

«Сбербанк предоставляет услугу интернет-эквайринга более чем 12 тысячам интернет-магазинов, за год пул наших партнеров увеличился в 3,5 раза. Мы рады, что можем помочь перейти на новые правила работы такому широкому кругу предпринимателей по всей стране и предложить комплексное решение – от реализации оплаты на сайтах партнеров до онлайн-фискализации данных», — прокомментировала старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

«Мы предлагаем совместное решение, которое будет удобно для интернет-магазинов любого уровня. Мы постарались сделать процесс максимально прозрачным и удобным, чтобы у компаний не возникло сложностей при переходе на новую технологию. Уже сейчас мы готовы подключать клиентов Сбербанка к сервису АТОЛ Онлайн, весь цикл подключения может занимать до 7 дней, а через месяц срок будет существенно сокращен», — отметила Юлия Носова, руководитель бизнес-проекта АТОЛ Онлайн.

Для всех текущих клиентов, имеющих договор интернет-эквайринга со Сбербанком, стоимость услуги по аренде онлайн-кассы составляет 1900 рублей в месяц. Стоимость фискального накопителя — 6100 рублей. При выборе оператора фискальных данных (ОФД), рекомендованного Сбербанком, дополнительная плата за услуги ОФД не взимается.

Чтобы воспользоваться обновленным протоколом Сбербанка в части передачи данных товарной корзины, необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру или в службу поддержки на support@ecom.sberbank.ru. В личном кабинете АТОЛ Онлайн (https://sberbank.atol.ru/lk) можно взять кассу в аренду, приобрести фискальный накопитель, дистанционно оформить соответствующие договоры и получить сервис по регистрации ККТ/ФН в ФНС. Чтобы стать партнером Сбербанка по интернет-эквайрингу нужно оставить заявку по ссылке http://www.sberbank.ru/ru/legal/bankingservice/internet_acquiring.