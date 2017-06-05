Стали известны подробности смертельного ДТП под Уссурийском

Водитель и пассажир были пьяны

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

Стали известны подробности жуткого ДТП под Уссурийском, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

Инцидент произошел в селе Новоникольск, Уссурийский ГО. Водитель мотоцикла неустановленной марки, двигаясь по Новоникольскому шоссе со стороны села Новоникольск в сторону села Борисовка вместе с пассажиром, не справился с управлением своего ТС и врезался в автобусную остановку. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли помочь лишь водителю, его 31-летний пассажир скончался на месте.

41-летний водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Кроме того, мужчина имел признаки сильного алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель не имеет водительского удостоверения.

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