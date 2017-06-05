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Приморцам грозит 25 лет тюрьмы за нарко-бизнес в интернете

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В Уссурийске задержаны местные жители, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыскных мероприятий, 42-летний злоумышленник, имея преступный умысел, незаконно сбыл действующим под прикрытием лицам наркотические средства в крупном размере.

При проведении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере. Общая масса изъятых синтетических наркотиков превысила 1,2 килограмма.

Согласно заключению эксперта, вещество, представленное на исследование, является наркотическим средством - смесью, содержащей производное метилэфедрона.

Таким образом, преступление злоумышленником не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции, наркотические вещества изъяты из незаконного оборота.

Было установлено, что четверо местных жителей в возрасте от 21 года до 42 лет, имея преступный умысел, незаконно сбывали наркотические средства бесконтактным способом в значительном и крупном размере на территории города Уссурийска.

Сбыт синтетических наркотиков производился путем закладок, изначально с помощью телефонной связи и СМС-переписки, а в последующем - с использованием сети Интернет при помощи созданных злоумышленниками интернет-магазинов.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 25 лет.

В настоящее время доказана причастность к 14 эпизодам противоправной деятельности. Следствием продолжается проверка обвиняемых на причастность к аналогичным преступлениям и проведение процессуальных действий в рамках возбужденных и соединенных в одно производство уголовных дел.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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