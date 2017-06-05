В Приморье насмерть сбили пешехода

В Приморье произошло ДТП с участием пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.
3 июня, в 23.50, на 299 км. + 240м автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань Кавалеровского района был совершен наезд на пешехода. 66-летний водитель автомашины Toyota Hiace совершил наезд на 29-летнего пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть дороги перпендикулярно движения автомашины.
В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что водитель имеет стаж вождения 41 год, за нарушение ПДД в 2017 году привлекался к административной ответственности один раз в качестве пешехода.