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Находкинский дрифт: в Приморье водитель снес столб ЛЭП

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

 В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в Находке, в районе улицы Комсомольская. Водитель автомобиля марки Toyota Camryне выбрал безопасную для совершения маневра скорость, не удержал свой ТС на дороге и протаранил опору ЛЭП. Столб ЛЭП от удара упал на проезжую часть. Остальные участники движения вовремя сумели среагировать и избежали столкновения с падающим столбом.

О состоянии водителя на момент аварии не сообщается ничего. Известно, что никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разорбраться сотрудникам ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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