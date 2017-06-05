Находкинский дрифт: в Приморье водитель снес столб ЛЭП

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в Находке, в районе улицы Комсомольская. Водитель автомобиля марки Toyota Camryне выбрал безопасную для совершения маневра скорость, не удержал свой ТС на дороге и протаранил опору ЛЭП. Столб ЛЭП от удара упал на проезжую часть. Остальные участники движения вовремя сумели среагировать и избежали столкновения с падающим столбом.
О состоянии водителя на момент аварии не сообщается ничего. Известно, что никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разорбраться сотрудникам ДПС.