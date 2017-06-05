Находкинский дрифт: в Приморье водитель снес столб ЛЭП

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 05 июня , РИА Vladnews.

В Приморье произошла серьезная авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в Находке, в районе улицы Комсомольская. Водитель автомобиля марки Toyota Camryне выбрал безопасную для совершения маневра скорость, не удержал свой ТС на дороге и протаранил опору ЛЭП. Столб ЛЭП от удара упал на проезжую часть. Остальные участники движения вовремя сумели среагировать и избежали столкновения с падающим столбом.

О состоянии водителя на момент аварии не сообщается ничего. Известно, что никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разорбраться сотрудникам ДПС.

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